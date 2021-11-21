ليبيا.. توقيف حسن طاطاناكي في مطار معيتيقة أثناء عودته للترشح للانتخابات الرئاسية

أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن الأجهزة الأمنية أوقفت رجل الأعمال حسن طاطاناكي في مطار معيتيقة، فور عودته إلى البلاد للترشح للانتخابات الرئاسية.

ولم تشر هذه الوسائل إلى أي تفاصيل عن ظروف وملابسات اعتقال طاطاناكي والجهة التي أوقفته وتحفظت عليه.

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يذكر أن عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء الأحد وصل إلى 61 مرشحا.

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT