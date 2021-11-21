توفى قبلها بأيام.. فيديو سابق يكشف كواليس زواج وانفصال أحمد خليل وسهير البابلي (فيديو)

أعادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد نشر لقاء صحفي مع الفنان الراحل أحمد خليل الزوج السابق للفنانة الراحلة اليوم سهير البابلي.

وفي حوار سباق في برنامج "باب الخلق" عام 2018 كشف أحمد خليل سبب طلاقه من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قائلا: "هي فنانة عظيمة وهي على دماغي من فوق، إنما كان استمرار العلاقة، بسبب الفنان والفنانة مينفعش يعيشوا مع بعض، إحنا تجوزنا في لحظة وسبنا بعض في لحظة".

وأضاف: "إحنا اتقابلنا في عمل فني، ومدام سهير إنسانة جادة جدا، واتعملت معي بحدة خلال العمل، وأنا مقبلتش ده، وبعد كدا اتخنقنا، وكانت محبة بعد عداوة".

وكشف أحمد خليل عن سبب الطلاق... "يرجع إلى تربيتي الريفية، عندما تزوجنا كنت صغيرا في السن، وكانت هي نجمة كبيرة وكنت في بداية مشواري الفني، وبطبيعتي الريفية رفضت هذا، فكنت دوما أشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنا الرجل، وانتهى الحال بالطلاق".

وانفصل الثنائي بعد عامين من الزواج فقط، وحينها كان الفنان أحمد خليل ممثلا شابا في بداية حياته، أما سهير البابلي فكانت نجمة كبيرة، وهو ما أثار غيرته وطلب منها أن تتوقف عن التمثيل والابتعاد عن الوسط الفني لترفض وينتهي بهما الأمر إلى الطلاق.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ86 عاما إثر أزمة صحيه شديدة الخطورة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ومطلع نوفمبر الجاري توفى زوجها السابق الفنان الراحل أحمد خليل رحمهما الله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية