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الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

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الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
علم الجزائر
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ألزمت الحكومة الجزائرية البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة PVC البلاستيكية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية مراعاة لمعايير السلامة.

وتابعت أن المجلس منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC.

وأكدت الحكومة في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية" 

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