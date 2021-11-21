الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

ألزمت الحكومة الجزائرية البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة، كما منعت استخدام الخشب في مشاريع البناء وفرضت استبداله بمادة PVC البلاستيكية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الوزراء أصدر بيانا ألزم فيه كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، وإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية مراعاة لمعايير السلامة.

وتابعت أن المجلس منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC.

وأكدت الحكومة في بيانها أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت.

بيان #مجلس_الوزراء



-إلزام كل بلديات الوطن باستعمال #الطاقة_الشمسية في الإنارة العمومية

-إعادة تحديد مقاييس استيراد #المدفآت_المنزلية مراعاة لمعايير السلامة

-منع استعمال #الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة (PVC)

-تنصيب #المجلس_الأعلى_للطاقة في أقرب وقت pic.twitter.com/6VcSUU0207 — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) November 21, 2021

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"