فرحة هستيرية بالفوز بانتخابات طلابية كادت تتحول إلى مواجهات في جامعة الكويت - فيديو

أظهر فيديو مصور فرحة هستيرية داخل حرم جامعة الكويت كادت تتطور لاشتباكات بين الطلاب، أعقبت فوز قائمة "المتحدون" بمجلس كلية الحقوق.

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يعبرون عن فرحتهم بالفوز، فيما يحاول عناصر الأمن الجامعي الحيلولة دون صدامات بين طلاب القائمتين.

فيديو/ قائمة المتحدون تصنع التغيير في #كلية_الحقوق وذلك بعد فوزها في انتخابات الطلبة بـ1286 صوت مقابل 836 صوت للقائمة المستقلة. pic.twitter.com/FvhL6mlQIS — المجلس (@Almajlliss) November 21, 2021

وأظهر فيديو آخر أحد طلاب القائمة "الاجتماعية" وهو يصرخ: "قائمتنا تمثل كابوسا للقائمة المستقلة في كلية العلوم الاجتماعية".

وأضاف: "والله ثم والله، القائمة المستقلة ولو 40 عاما لن تحصلوا على مقعد واحد في الكلية".

طالب في #القائمة_الاجتماعية: والله تحلمون بعد 40 عام

تآخذون صندوق واحد في #كلية_العلوم_الاجتماعية ! pic.twitter.com/WjVdmVDe09 — المجلس (@Almajlliss) November 21, 2021



وأعلنت اليوم الأحد عن استعادت قائمة "المتحدون" مقاعد جمعية كلية الحقوق في جامعة الكويت للعام النقابي 2021-2022 من القائمة "المستقلة" بعد حصولها على 1286 صوتا مقابل 836 صوتا، في انتخابات الجمعيات العلمية.

في المقابل، حافظت القائمة "الاجتماعية" على معقلها في انتخابات جمعية كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بعد حصولها على 701 صوتا، تلتها المستقلة بـ313 صوتا.

من جهته، أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات سلمان العنزي، أن "العمادة حرصت خلال الانتخابات الطلابية على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية من خلال التشديد على أن يكون جميع الأفراد المشاركين في التنظيم والحضور للانتخابات من المحصنين الذين استكملوا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا".

المصدر: "الراي الكويتية" + "المجلس"