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الصحة المصرية تنفي تسجيل أي إصابات بين المواطنين جراء سوء الطقس

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تنفي تسجيل أي إصابات بين المواطنين جراء سوء الطقس
Reuters
مصر
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، أن الوزارة لم ترصد خلال الساعات القليلة الماضية استقبال المستشفيات حوادث ناجمة عن سوء الطقس.

وأضاف عبد الغفار لـ"القاهرة 24" أنه تم التشديد على ضرورة توفر أعداد كافي من الأطباء أو الفريق الصحي، تحسبا لوقوع بعض الحوادث المرتبطة بالتقلبات الجوية والطقس السيء.

وأشار إلى أن الوزارة لم تتدخل في ألية كل مستشفى لتوفير تلك الأعداد من الأطباء والطقم الطبية، سواء لجأت المستشفى لإلغاء إجازات بعض الأطقم أو استدعاء بعضهم، المهم في النهاية وجود العدد المطلوب.

وفي وقت سابق، رفعت وزارة الصحة والسكان حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ24 ساعة، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات إلى موجة من التقلبات الجوية.

وتضمنت خطة الوزارة لمواجهة التقلبات الجوية إلغاء إجازات الأطقم الطبية، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوفير أرصدة إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، ومضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ.

المصدر: "القاهرة 24"

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