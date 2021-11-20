"سوبر سيل" تضرب شمال سيناء (صور + فيديو)
شهدت محافظة شمال سيناء تكاثرا للسحب المنخفضة وسحابة "سوبر سيل" مما أدى إلى تساقط للأمطار الغزيرة على المحافظة وسط استعدادات كبيرة لشفط مياه الأمطار.
وتعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ورياح متوسطة، ضمن موجة الطقس السيء التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.
وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع مدينة العريش، لشفط مياه الأمطار، وعدم توقف حركة سير السيارات وفتح طرق بديلة للطرق التي تتعرض لتراكم المياه.
وكان العميد ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش، أكد أن سبب تراكم مياه الأمطار بشوارع مدينة العريش عطل في المحطة الرئيسية للصرف الصحي، ما تسبب في تجمع بؤر لمياه الأمطار في المناطق المنخفضة.
وأضاف رئيس المدينة أن شركة مياه الشرب وموظفي الصرف الصحي قدموا مجهودا كبيرا في ظل تساقط الأمطار الغزيرة.
اوبا 🌀 pic.twitter.com/A1Ik82rZGm— arwa Shabana 💨 (@2rwa10) November 20, 2021
🖤🤍 العريش النهارده pic.twitter.com/RIfEIhEIhk— هبه 🔮 (@hebatullahfk) November 20, 2021
سماء العريش الان🌧💙 pic.twitter.com/RARJq7RIcN— تُــــــوتـــــااا💛👑 (@Sogod61966259) November 20, 2021
🔴 #أخبار_سيناء | العريش وقت الغروب اليوم السبت..— أخبار سيناء | SNN (@Sinai_N_Network) November 20, 2021
عدسة: شادي أيوب#الأحوال_الجويةpic.twitter.com/ckGkplAcDG
موجة " سوبر سيل" التي اجتاحت أجواء العريش نهاية نهار اليوم..#سيناء#العريش#sinai#أمطارpic.twitter.com/85fCEz1DX3— mostafa singer (@MostafasingerMr) November 20, 2021
مصر تشهد جميع انواع الطقس سوبر سيل اعاصير قمعية عواصف جدارية كل حاقة 😅 pic.twitter.com/F6GIDExnzj— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) November 20, 2021
البرق من شويه في #العريش#شمال_سيناءpic.twitter.com/v0jN8ARiIS— Ahmed Waheed (@awaheeds) November 20, 2021
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري
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