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سلطان عمان يتوجه إلى قطر

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يتوجه إلى قطر
RT / twitter.com/OmanNewsAgency
سلطان عمان هيثم بن طارق
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يتوجه سلطان عُمان هيثم بن طارق يوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبية للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

وأوضح التلفزيون الرسمي بأن الزيارة ستتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدر: RT

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