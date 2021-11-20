التحالف العربي يعلن نتائج عملية نوعية ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة ومأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم السبت عن تنفيذه "عملية نوعية" ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب في اليمن.

وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن العملية أسفرت عن تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثيين في المحافظات الثلاث، بما فيها مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وشدد التحالف على أن العملية "هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن قتله أكثر من 70 عنصرا لـ"أنصار الله" وتدميره 11 آلية عسكرية ومنظومة للدفاع الجوي، ضمن إطار 15 عملية نفذها خلال الساعات الـ24 الماضية ضد الحوثيين في محافظتي مأرب والبيضاء، بالإضافة إلى 19 عملية أخرى في الساحل الغربي من اليمن استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين للحوثيين.

ولم يعلق التحالف بعد على إعلان الحوثيين اليوم عن شنهم عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي كان بين أهدافها مطار الملك عبدالله الدولي في جدة ومصاف لشركة "أرامكو" في هذه المحافظة.

وكان التحالف قد أعلن أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه بدوره شن "عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

المصدر: "واس" + RT