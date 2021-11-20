بعد إدراج بريطانيا "حماس" على قائمة الإرهاب.. الحوثيون يدعون الشعوب العربية والإسلامية لـ"تحرك كبير"

انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بشدة قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "حماس" بالكامل في المملكة المتحدة وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في بيان نشره اليوم السبت "مركز الإعلام الثوري" عن إدانة ورفض الجماعة بشدة الإجراءات البريطانية الأخيرة بحق "حماس"، واصفا إياها "إجرامية وتآمرية".

وشدد الحوثيون على أن هذا القرار البريطاني يأتي "في إطار التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية خدمة للكيان الصهيوني الغاصب والمحتل"، مشددين على وقوفهم إلى جانب "فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية والقدس الذي يمثل القضية الأولى والمركزية".

ودعت "أنصار الله" الشعوب العربية والإسلامية إلى "التحرك الكبير لنصرة القضية الفلسطينية ورفض الإجراءات البريطانية الإجرامية بحق المجاهدين في فلسطين والشعب الفلسطيني المظلوم".

المصدر: "مركز الإعلام الثوري"