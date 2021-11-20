رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية
twitter/ @RghadSaddam
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وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة، التهنئة لسلطنة عمان بمناسبة عيدها الوطني.
وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر من كل عام.
اهنئ #سلطنة_عُمان وقائدها وشعبها بمناسبة #اليوم_الوطني_العماني حفظ الله بلادكم وجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار pic.twitter.com/s5FcSMncTR— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 19, 2021
وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "أهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني".
وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، و"يجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".
المصدر: "تويتر"
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