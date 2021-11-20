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رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية
twitter/ @RghadSaddam
رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة، التهنئة لسلطنة عمان بمناسبة عيدها الوطني.‏

وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر من كل عام.

وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "أهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني".

وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، و"يجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".

المصدر: "تويتر"

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