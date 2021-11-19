إحالة 12 متهما في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان للمحاكمة بباريس

أمر قاضي التحقيق في العاصمة الفرنسية باريس بإحالة 12 متهما للمحاكمة في قضية سرقة مجوهرات قيمتها 10 ملايين دولار تعود لكيم كارداشيان عام 2016.

ولم يحدد بعد موعد المحاكمة، كما لم يقدم المسؤول القضائي الذي أعلن هذا النبأ تفاصيل إضافية، كما لم يعلق محامي كارداشيان بعد.

وقالت كارداشيان في أعقاب الجريمة سنة 2016 إنها قيدت تحت تهديد السلاح وحبست في دورة المياه بعد أن اقتحم لصوص مسلحون شقتها المستأجرة في باريس خلال أسبوع الموضة.

وأفرج عن عدد من المشتبه بهم من السجن على ذمة المحاكمة لدواعي صحية، ومنهم يونس عباس 68 عاما، وهو واحد من خمسة رجال متهمين بتنفيذ السرقة نفسها، ونشر كتابا عن السرقة العام الماضي.

وعمر آية خداش العقل المدبر للسرقة، كتب اعتذارا لكارداشيان من زنزانته وقال إنه نادم على أفعاله ويدرك الضرر النفسي الذي سببه لها.

المصدر: أ ب