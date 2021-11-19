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بينيت يرحب بتقارير حول عزم بريطانيا إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب

إعلام: وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة "حماس" تنظيما إرهابيا

أخبار العالم العربي

إعلام: وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة
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أدرجت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة "حماس" على قائمة الإرهاب، وأعلنت أن أنصار الحركة قد يواجهون ما يصل إلى 14 عاما في السجن.

وبموجب القرار فإن أي شخص يعبر عن دعمه لـ"حماس" أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

يتبع...

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