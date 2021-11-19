إعلام: وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة "حماس" تنظيما إرهابيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrqe
أدرجت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة "حماس" على قائمة الإرهاب، وأعلنت أن أنصار الحركة قد يواجهون ما يصل إلى 14 عاما في السجن.
وبموجب القرار فإن أي شخص يعبر عن دعمه لـ"حماس" أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 14 عاما.
يتبع...
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.