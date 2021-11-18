مصر تسجل 911 إصابة و73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة الخميس، مقابل 960 إصابة و71 وفاة الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 347719 حالة، منهم 289952 حالة تم شفاؤها، و19780 وفاة.

المصدر: "رويترز"