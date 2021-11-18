 
مباشر

مصر تسجل 911 إصابة و73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 911 إصابة و73 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrno

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة الخميس، مقابل 960 إصابة و71 وفاة الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 347719 حالة، منهم 289952 حالة تم شفاؤها، و19780 وفاة.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا