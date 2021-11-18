واشنطن تفرض عقوبات على قائد عسكري حوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس أنها فرضت عقوبات على القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، الذي يقود "منظمة للدعم اللوجيستي العسكري" يهيمن عليها الحوثيون.

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيان إلى أن "الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز".

وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن قد أدرجت في 10 نوفمبر الحالي الشاعر على قائمة العقوبات الأممية.

ويعتبر صالح مسفر الشاعر، أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في جماعة الحوثي ويرتبط بعلاقات قوية مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

كما أن الشاعر هو المطلوب رقم 35 ضمن قائمة "الـ40 حوثيا" للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورصد التحالف مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

المصدر: "رويترز"