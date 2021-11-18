المغرب.. 94 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 948633 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة اليوم.
وحسب إحصاءات الوزارة فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم وهو ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 14755 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 108 حالات ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 930602.
وقالت الوزارة إن 7 حالات حرجة تم تسجيلها اليوم، ليرتفع عدد تلك الحالات إلى 110.
المصدر: RT
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