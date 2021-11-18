وسط احتفاء الأهالي.. زوجة الأمير تشارلز تنهي زيارتها في منطقة عزبة خيرالله المصرية (صور)

أنهت الأميرة كاميلا دوقة كورونول، زيارتها إلى منطقة عزبة خير الله بعد تفقد عدة مشاريع معنية بتمكين المرأة، وذلك ضمن برنامج زيارة الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته كاميلا لمصر اليوم.

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وشهدت منطقة عزبة خيرالله، استقبالا حافلا لزوجة الأمير تشارلز، حيث حرصت السيدات على التقاط الصور التذكارية مع الأميرة البريطانية، وشهدت أيضا حفل سبوع لإحدى مواطنات العزبة أقيم على سطح أحد المنازل، وسط حالة من الابتهاج والفرحة والغناء والرقص على الأغاني الشعبية.

واستمعت الأميرة كاميلا، إلى تجارب السيدات وكيف أصبحن منتجات بعد تجارب حياتيه قاسية واجهتهن خلال الحياة، فضلا عن كيفية دمجمهن مجتمعيا.

وحضرت الأميرة كاميلا مسرحية بعزبة خير الله، تخللها مسرحية مقدمة من بعض السيدات المنتجات، تحكي قصة سيدة تركت البطالة والبلطجة وامتهنت الخياطة، ومن أرباحها نجحت في كسب قوت يومها، وتزويج ابنتها، لتحتفل لاحقا بسبوع طفلها ضمن أحداث المسرحية.

واستعدت منطقة عزبة خير الله لزيارة دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا زوجة الأمير تشارلز، أمير ويلز في إطار جولتهما في القاهرة بعد وصولهما للقاهرة ظهر اليوم الخميس.

وتتفقد كاميلا عزبة خير الله، مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا.

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما تستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

كما تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية فى المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطانى منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.

المصدر: صدى البلد