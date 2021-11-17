الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن 2 من موظفيها باليمن

طالبت الأمم المتحدة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بالإفراج عن اثنين من موظفيها اللذين احتجزتهما الجماعة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "مسؤولي الأمم المتحدة تلقوا تأكيدات من كبار المسؤولين الحوثيين الأسبوع الماضي بإطلاق سراح الرجلين، وكلاهما يمنيان، إلا أنه لم يتم الإفراج عنهما".

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وأضاف: "لا ينبغي احتجاز موظفي الأمم المتحدة بشكل تعسفي".

وأشار إلى أن الموظفين يعملان لحساب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقد اعتقلا يومي 5 و7 نوفمبر الماضي.

وتابع أن "مسؤولي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من الاتصال بالرجلين".

المصدر: "أسوشيتد برس"