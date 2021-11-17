الشرطة التركية تعتقل الفنان السوري عمر سليمان

اعتقلت الشرطة التركية الفنان السوري، عمر سليمان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال نجل الفنان الشعبي السوري عمر سليمان إنه جرى اعتقال والده صباح اليوم من منزله في ولاية أورفة التركية واقتياده للتحقيق.

وأضاف محمد سليمان نجل عمر سليمان أنه قد تكون هناك "تقارير كيدية رفعت ضد والده للسلطات التركية".

وعمر سليمان المولود في رأس العين، مطرب سوري له شعبية كبيرة يغني الأغاني السورية والعراقية باللغتين العربية والكردية أثناء المناسبات والأعراس.

المصدر: RT