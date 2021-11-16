الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في الأردن

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحضور الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين، الأمير البريطاني تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، كاميلا ، في قصر الحسينية بعمان.

ووصل ولي عهد بريطانيا وزوجته إلى الأردن، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وحطت الطائرة التي تقلهما في مطار الملكة علياء الدولي، الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا جنوب عمان.

ومن المنتظر أن يتوجه ضيوف الملك عبد الله بعد لقائه إلى موقع المغطس، حيث موقع عماد السيد المسيح (50 كيلومترا غرب عمان).

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الأمير البريطاني في الأردن منظمات إنسانية يدعمها ماليا، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن يؤكد على دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وسيزور وريث العرش البريطاني غدا الأربعاء، آثار أم قيس في محافظة إربد (89 كيلومكترا شمال عمان)، والتي كانت تعرف في قديم الزمان باسم جدارا، وهي إحدى المدن اليونانية-الرومانية التي كان يمر بها عدد من الطرق التجارية التي تربط سوريا بالأراضي الفلسطينية.

وسيزور أيضا متحف الأردن والجمعية العلمية الملكية. وستشارك زوجته كاميلا في لقاء حول أهمية تعليم الفتيات.

ويختتم الأمير تشارلز زيارته للأردن يوم الخميس، ويتوجه إلى مصر، المحطة الثانية بجولته في الشرق الأوسط.

وستركز الرحلة، وفق ما جاء في حسابه على "تويتر"، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ الذي عقد في مطلع نوفمبر في غلاسكو (اسكتلندا).

المصدر: أ ف ب