المغرب.. رفع دعوى قضائية ضد مسؤول إسرائيلي سابق

يعتزم محامون مغاربة رفع دعوى قضائية ضد مسؤول إسرائيلي سابق موجهين له " تهمة جريمة ضد الإنسانية".

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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن مجموعة من المحامين المغاربة، قرروا رفع دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، ضد المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، بمحكمة استئنافية الرباط، بتهمة "جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية"، التي أدت إلى مقتل عدة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات خلال القصف الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأعلن المغرب عن التطبيع الرسمي مع إسرائيل في شهر ديسمبر الماضي، في صفقة مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته آنذاك، دونالد ترامب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية