 
مباشر
عاجل
اللواء خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

مقتل شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqtp

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان "شهيد طوباس صدام حسين بني عودة (26عاما) أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى".

وأفادت مصادر طبية، بأن "الشاب صدام بني عودة من طمون استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طوباس".

وقال سكان في المنطقة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر اليوم وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضاف السكان أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال اثنين من سكان مدينة طوباس.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الشاب الفلسطيني.

المصدر: رويترز، معا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا