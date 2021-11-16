مقتل شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان "شهيد طوباس صدام حسين بني عودة (26عاما) أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى".

وأفادت مصادر طبية، بأن "الشاب صدام بني عودة من طمون استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طوباس".

وقال سكان في المنطقة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر اليوم وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضاف السكان أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال اثنين من سكان مدينة طوباس.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الشاب الفلسطيني.

استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة من بلدة طمون خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس فجر الثلاثاء pic.twitter.com/YwNenZkGfr — قناة الكوفية Alkofiya Tv (@alkofiyatv) November 16, 2021

وزارة الصحة الفلسطينية: الشهيد صدام حسين بني عودة (26 عاماً)، أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، قضاء طوباس، فجر اليوم. pic.twitter.com/ESAw7zBXAE — فلسطين بوست (@plespost) November 16, 2021

المصدر: رويترز، معا