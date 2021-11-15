التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 15, 2021

وفي بيان له، قال التحالف العربي أنه "أحبط محاولات المليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، تنفيذ "26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة".

المصدر: "واس"