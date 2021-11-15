أمير سعوي يهاجم حسن نصر الله على خلفية تصريحات وزير الدفاع الكولومبي

هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، على خلفية تصريحات وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، بخصوص مراقبة أنشطة الحزب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر خبر حول إعلان وزير الدفاع الكولومبي أن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، حيث اعتبر أنه (حزب الله)، يمثل خطرا لكولومبيا من جهة فنزويلا.

وعلق الأمير على الخبر قائلا: "حزب الضاحية.. ينشر رسالته في كل مكان..ليتها رسالة سامية.. بل دامية بالمخدرات والإجرام والإرهاب.. لن تكون كولومبيا آخر المطاف.. ولا زال سيد الضاحية يتحدث عن مثل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذاب مقرف!"

حزب الضاحية .. ينشر رسالته في كل مكان .. ليتها رسالة سامية.. بل دامية بالمخدرات والإجرام والإرهاب.. لن تكون كولومبيا آخر المطاف.. ولا زال سيد الضاحية يتحدث عن مُثُل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذّابٌ مقرف! https://t.co/yMfAX8S9JU — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 15, 2021

المصدر: RT