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حريق كبير في منطقة لبنانية وعمليات الإطفاء لا تزال مستمرة والأهالي يناشدون الجيش (فيديو)

أخبار العالم العربي

حريق كبير في منطقة لبنانية وعمليات الإطفاء لا تزال مستمرة والأهالي يناشدون الجيش (فيديو)
Reuters
أرشيف، قرية لبنانية
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لا تزال عمليات إطفاء الحريق الذي شب، أمس السبت، في أحراج بيت مري- المونتيفردي، في محافظة جبل لبنان، مستمرة، بعدما تمت السيطرة عليه ليلا، إلا أنه تجدد صباحا وبات يهدد المنازل.

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وتحاول سيارات الدفاع المدني بمؤازرة طوافة الجيش محاصرة النيران التي أتت على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر، ويناشد الأهالي المسؤولين اللبنانيين التدخل خوفا من تمدد النيران إلى الأبنية السكنية القريبة من الحريق.

كما ناشد أهالي بلدة آسيا البترونية الجيش اللبناني إرسال طوافة عسكرية لإخماد الحريق الذي لامس منازلهم السكنية.

وكان حريق كبير اندلع صباح أمس السبت في خراج بلدات زبقين ومجدل زون والمنصوري بمدينة صور في جنوب لبنان، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران، فيما تواصل وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على اخماد الحريق القوي الذي يتركز بمنطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+تويتر+وسائل إعلام لبنانية

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