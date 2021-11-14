اكسبو دبي 2020 يحتفي باليوم الوطني لسوريا

يحتفي معرض إكسبو دبي2020 باليوم الوطني لسورية ضمن الأيام الوطنية للدول المشاركة في المعرض، عبر إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي أعدها فريق الجناح السوري.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، في كلمة خلال بدء الاحتفال إلى أن سوريا تسعى لاستثمار كل الإمكانات والطاقات المتاحة لتنمية اقتصادها، وتؤمن بأن التعاون الدولي هو المحرك الأساسي لأي عمل اقتصادي، داعياً إلى مشاركة سوريا المرحلة الحالية، مرحلة العمل والإنتاج والبناء.

وقال الخليل: "في اليوم الوطني لسوريا الذي يشهد نماذج وعروضاً متنوعة لمراحل تاريخية مختلفة قطعتها في سيرها نحو المستقبل، ندعوكم لأن تشاركونا مرحلتنا الحالية، مرحلة البناء والعمل والإنتاج، مستفيدين من قوانين مهمة وجديدة في الاستثمار، ومن تشريعات كثيرة داعمة للإنتاج والتصدير والاستثمار ولاستقطاب كل المهتمين والمحبين لسوريا، ومن فرص استثمارية كثيرة متنوعة وواعدة في قطاعات مختلفة ستشكل كلها بالتأكيد قاعدة للنهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه كل السوريين أينما كانوا".

وأوضح الخليل أن الاحتفال اليوم هو امتداد لفعاليات الجناح السوري الذي "يرسم صورة مصغرة عن سوريا المحبة، مهد الحضارات وعبق التاريخ وارض المستقبل، ففي اليوم الوطني لبلد القمح والزيتون والغار والياسمين الساكن فينا أينما كنا والساكنين فيه أينما ابتعدنا، نؤكد أن عنوان مشاركتنا في هذا المعرض "معا المستقبل لنا"، هو أمر واقع".

من جهته قال المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لاكسبو دبي 2020 نجيب محمد العلي: "نهنئكم على مشاركتكم المميزة تحت شعار "معا المستقبل لنا" التي نراها فرصة مناسبة ليتعرف العالم على ما حققه الشعب السوري الشقيق من تطور وتقدم في مختلف المجالات وتسلط الضوء على الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى السوريون إلى تحقيقها لاجتذاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف العلي: "إن مشاركة سوريا الشقيقة في هذا المعرض أمر حيوي، فهي بمثابة منبر عالمي لعرض تاريخها الثري وإرثها العريق، فضلاً عن خططها المستقبلية لإعادة البناء".

وشدد العلي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات وسورية، مشيراً إلى دور السوريين في مجال الطب والتعليم والإعلام في الإمارات المتحدة.

ويشارك وفد سوري يزور الإمارات في هذا اليوم الوطني يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويضم معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، ومعاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، إضافة إلى السفير عباس وقنصل سورية العام في دبي كنان زهر الدين، وفارس كلاس من الأمانة السورية للتنمية، والمهندس خالد الشمعة مدير الجناح.

المصدر: سانا