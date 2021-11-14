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الجيش الإسرائيلي يطلق تمرينا عسكريا واسعا في الضفة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق تمرينا عسكريا واسعا في الضفة
AP Tsafrir Abayov
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري في الأسبوع القادم تمرينا عسكريا واسع النطاق في منطقة الجليل الأسفل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن التمرين القادم سينفذ بمشاركة قوات احتياط، ضمن إطار شهر رفع الاستعداد القتالي للقيادة الشمالية، منبها السكان المحليين بأن التمرين سترافقه تحركات مكثفة للمركبات والقوات، مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

ولفت الجيش إلى أن التمرين يجري وفق تخطيط مسبق كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2021.

وكانت إسرائيل قد أطلقت أواخر أكتوبر الماضي تدريبات واسعة النطاق للجبهة الداخلية تعد الأولى من نوعها، وهي تحاكي سيناريو نشوب حرب شاملة ضد "حزب الله" اللبناني، بالتزامن مع اضطرابات داخل البلاد.

المصدر: RT

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