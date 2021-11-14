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لبنان.. توسع رقعة الحرائق المستعرة جنوب البلاد وسط مناشدات استغاثة (فيديوهات + صور)

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لبنان.. توسع رقعة الحرائق المستعرة جنوب البلاد وسط مناشدات استغاثة (فيديوهات + صور)
Reuters AZIZ TAHER
حرائق في جنوب لبنان (أرشيف)
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توسعت رقعة الحرائق التي اندلعت فجر السبت في عدد من القرى جنوبي لبنان بسبب اشتداد الرياح، وذلك وسط مناشدات الأهالي والبلديات لإنقاذ ما تبقى من المساحات الخضراء.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران التي تلتهم المساحات الخضراء، في كل من القصيبة، ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية.

وناشد الناشطون عبر "تويتر" السلطات بتوفير الدعم اللازم لإخماد هذه الحرائق التي اتسعت رقعة انتشارها بعد اشتداد الرياح مساء.

واندلع حريق كبير فجر اليوم في منطقة صور في وادي العزية - زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد، جبال البطم، طيرفلسيه، برج الشمالي، الخرايب، أرزون، زبقين، ياطر، ديرقانون النهر، العزية، سلعا، شحور.

وتم تسجيل حالات اختناق، كما تم إخلاء 7 منازل. 

المصدر: RT

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