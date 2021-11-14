لبنان.. توسع رقعة الحرائق المستعرة جنوب البلاد وسط مناشدات استغاثة (فيديوهات + صور)

توسعت رقعة الحرائق التي اندلعت فجر السبت في عدد من القرى جنوبي لبنان بسبب اشتداد الرياح، وذلك وسط مناشدات الأهالي والبلديات لإنقاذ ما تبقى من المساحات الخضراء.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران التي تلتهم المساحات الخضراء، في كل من القصيبة، ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية.

وناشد الناشطون عبر "تويتر" السلطات بتوفير الدعم اللازم لإخماد هذه الحرائق التي اتسعت رقعة انتشارها بعد اشتداد الرياح مساء.

غابات الجنوب تحترق وقلبنا يحترق ايضا.. انها لعنة حلّت علينا في كل مكان… وتحرقنا كل يوم.. #الجنوب_يحترق .. تحية للدفاع المدني وللاهالي ولكل من يساعد بما تيسّر من امكانات… انقذوا الجنوب.. pic.twitter.com/J2lWFEHyBk — Salman Andary (@salmanonline) November 13, 2021

برداً وسلاماً لبنان 🇱🇧 سلاماً على الجنوب العزيز 💔🙏🏻 pic.twitter.com/5zuTdyjtog — A Ali (@usaassim) November 13, 2021

واندلع حريق كبير فجر اليوم في منطقة صور في وادي العزية - زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد، جبال البطم، طيرفلسيه، برج الشمالي، الخرايب، أرزون، زبقين، ياطر، ديرقانون النهر، العزية، سلعا، شحور.

الجنوب يحترق 😔 يا بشر pic.twitter.com/eUus6LeLJE — Roro (@Roro82935558) November 14, 2021

وتم تسجيل حالات اختناق، كما تم إخلاء 7 منازل.

#الجنوب_يحترق

طول عمرو الجنوب بقلع شوكو بإيدو..غياب تام للدولة والشباب باللحم الحي عم بطفوا النيران

بردا وسلاما💔💔 pic.twitter.com/w630kwq0Y3 — ali alahmar (@AliSalmanahmar) November 14, 2021

المصدر: RT