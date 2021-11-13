وزارة الصحة المصرية تنفي تسجيل أي وفاة ناجمة عن لدغات العقارب في أسوان

نفت وزارة الصحة المصرية وفاة أي مواطن جراء لدغ العقارب التي خرجت من جحورها في محافظة أسوان جنوب البلاد بسبب السيول الناجمة عن الأمطار.

وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في بيان إن "503 مواطنين تلقوا الأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان جنوبي، بعد تعرضهم للدغ العقارب التي هجرت جحورها بسبب السيول".

وأكد عدم تسجيل أي حالة وفاة ناتجة عن لدغ العقارب.

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وأشار إلى توافر مخزون استراتيجي كاف من الأمصال المضادة للدغ العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعامل مع تقلبات الطقس، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات.

وتابع أن "مخزون الأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان فقط يبلغ 3350 جرعة​​​".

من جانبه، أكد علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، المتابعة الدورية من قبل الوزارة للتأكد من توافر مخزون كاف من الأمصال المضادة للدغ العقرب في جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن فرق الطب الوقائي تعمل على التخلص من الحيوانات النافقة، وتوفر خطوط مياه نظيفة وآمنة، وتتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المكافحة المستمرة للحشرات وناقلات الأمراض لحماية المواطنين من تفشي أي أمراض معدية.

وأهاب المواطنين بالتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية، حال التعرض للدغ العقرب لتلقي اللقاح، موضحا أن أعراض اللدغ تتمثل في الشعور بألم شديد في موضع اللدغ بالإضافة إلى أعراض التسمم التي تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق والتقيؤ والإسهال.

وكان إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة المصرية بمنطقة أسوان قال إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 آخرون بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان أمس الجمعة وأحدث فيضانات".

المصدر: "المصري اليوم" + RT