الاستخبارات العسكرية العراقية تقبض على 8 أشخاص تسللوا من الحدود مع سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، القبض على 8 أشخاص تسللوا من الحدود مع سوريا.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية رصدت حركة عدد من الأشخاص غادروا العراق بطريقة غير مشروعة إلى سوريا عام 2016 وحاولوا العودة بنفس الطريقة عبر التسلل من المناطق الحدودية".

وأضافت، أن "الجهة المقصودة لتسللهم رُصدت وهي قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى، وعلى ضوء ذلك نصب كمين لهم من قبل الاستخبارات العسكرية، وألقي القبض عليهم بعد اجتيازهم للحدود".

وأشارت الخلية إلى أن "الملقى القبض عليهم يحملون الجنسية العراقية".

المصدر: RT