مصر.. 3 قتلى جراء انهيار عقار في القاهرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل عمره 9 سنوات، في انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حي روض الفرج، شمالي محافظة القاهرة.

وبين مصدر بمحافظة القاهرة، أن السلطات انتشلت الجثث الثلاث وهي لسيدة مسنة وشاب وطفل، مشيرا إلى أنها الأسرة الوحيدة التي كانت تسكن العقار كونه ملكها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن العقار قديم وسبق وصدر له منذ سنوات قرار ترميم، وتم ترميمه بالفعل وأخذ شهادة من الحي بعد الترميم، ولكنه انهار بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه تم صرف مساعدات عاجلة لأسرة الضحايا.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 شارع سيدي الحلي، ميدان السوق القديم، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغا، بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتم إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

المصدر: "القاهرة 24"