وزير السياحة والآثار المصري يبحث مع سفير روسيا المجال السياحي والأثري

ناقش الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثارالمصري، مع غيورغي بوريسنكو، سفير روسيا بالقاهرة، سبل تعزيز تعاون البلدين في المجال السياحي والأثري.

استقبل الدكتور خالد العناني السفير الروسي غيورغي بوريسنكو والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي و الأثري.

وجرى اللقاء بحضور السفيرة داليا عبدالفتاح، المشرفة على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، حيث استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الروسي والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الذي تشهده في العديد من المجالات، والتي من بينها السياحة والآثار.

ومن جانبه أشار السفير الروسي إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين في العديد من المجالات، واهتمام بلادة بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون بين البلدين لدفع المزيد من الحركة السياحية إلى المقصد السياحي المصري، والتعاون في مجال الحفائر الأثرية وتبادل الخبرات في مجال الترميم، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي والأثري.

المصدر: RT