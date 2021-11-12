لعمامرة: المغرب تدفعه سياسة توسعية ودستوره لا يتحدث عن حدود معترف بها

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن المملكة المغربية "تدفعها سياسة توسعية"، مؤكدا أن دستورها يحتوي على مادة تتحدث عن "الحدود الحقة"، وليس الحدود القانونية أو المعترف بها.

وجاء تصريح لعمامرة في مقابلة مع "قناة الجزائر الدولية" نشرت اليوم الجمعة.

وأشار لعمامرة إلى أن "المغرب لم يكن يعترف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إطلاقا"، مؤكدا وجود "خلافات جوهرية" بين الجزائر والرباط بخصوص "التوسعية مقابل احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال".

وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا ملحوظا بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وسلسلة من الاتهامات وجهتها له آخرها تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف استهدف شاحنات كانت تقوم برحلة بين الجزائر وموريتانيا.

والجزائر تقدم الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، حيث تريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

المصدر: "قناة الجزائر الدولية" + وكالات