"جيش تحرير السودان" يعلن دعمه للتحركات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة

أعلن مكتب "جيش تحرير السودان" بمدينة جوبا اليوم الجمعة، دعمه للتحركات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة ومساندته للمليونية التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين غدا السبت.

وقال مكتب "حركة جيش تحرير السودان" في بيان، إنه "يثمن عاليا نضالات الشعب السوداني لا سيما الكنداكات والشفاتة والجيل الراكب راسو، الذين أشعلوا الثورات التراكمية منذ إكتوبر 1964 وأبريل 1985، وإنتفاضة سبتمبر 2013 إلي ثورة ديسمبر المجيدة 2018 التي إختطفها القوي الصفوية التي تحالفت مع جنرالات اللجنة الأمنية للبشير وحرفوا الثورة عن مسارها وأهدافها وأدخلوا السودان في نفق مظلم، وعطلوا عجلة التغيير الذي يقود إلي التغيير الشامل وتصفية النظام البائد ومؤسساته".

واتهم المكتب الجيش السوداني بـ"بخيانة شركاؤهم في الحرية والتغيير" والاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر.

وأعر عن إدانته "لجرائم قتل المتظاهرين والمحتجين السلميين وحملات الإعتقالات والملاحقات والإختفاء القسري للناشطين، ومصادرة الحريات وقطع شبكات الإتصال والانترنت بالسودان"، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في وقت سابق المواطنين للمشاركة في مليونية يوم السبت المقبل لمواجهة ما أسماه "الانقلاب العسكري".

المصدر: RT