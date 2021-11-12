هزة أرضية في بحر شمال شرق المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على سلم ريختر، اليوم الجمعة، في بحر البوران شمال شرق المملكة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعمق بحر البوران، وقعت عند الساعة العاشرة صباحا و20 دقيقة (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.642 درجة شمالا، وخط الطول 3.663 درجة غربا.

المصدر: المعهد المغربي للجيوفيزياء