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اليمن يسجل 5 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

اليمن يسجل 5 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا
Reuters ANEES MAHYOUB
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قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وثلاث حالات وفاة و17 متعافيا خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9907 حالات في 12 محافظة يمنية خاضعة لسيطرة الحكومة.

وأوضحت اللجنة، أن توزيع الحالات الجديدة أتى كالتالي: حضرموت (4 إصابات)، وتعز (إصابة واحدة و6 متعافيين وحالتا وفاة)، والمهرة (8 متعافيين)، وعدن (3 متعافيين)، وشبوة (حالة وفاة واحدة)، ولم تعلن عن تسجيل حالات جديدة في بقية المحافظات.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

المصدر: وكالات

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