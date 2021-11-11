 
مباشر

وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي: زيارة سوريا "خطوة إيجابية"

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي: زيارة سوريا
وزيرا خارجية إيران والإمارات ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpsx

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجولة التي قام بها نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في المنطقة وشملت سوريا بأنها "خطوة إيجابية".

وذكرت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أشار في اتصال هاتفي مع بن زايد، إلى جولة وزير الخارجية الإماراتي في المنطقة بما فيها سوريا، واصفا هذه الزيارة بأنها "خطوة إيجابية".

وقال الوزير الإيراني إن العلاقات بين إيران والإمارات "تقليدية وإيجابية، وتحظى بأهمية خاصة لكلا البلدين"، وأضاف "نحن على يقين بالنتائج المترتبة على اتخاذ خطوات جيدة في سياق تنمية شاملة لهذه الأواصر".

إقرأ المزيد
الأسد يستقبل ابن زايد في دمشق
الأسد يستقبل ابن زايد في دمشق

ودعا عبد اللهيان إلى "تسوية بعض المشاكل التنفيذية والتي من شأنها أن تصب في تيسير وتنمية التعاون التجاري وحل المشاكل المالية بين البلدين".

وحول المفاوضات النووية القادمة، قال عبد اللهيان: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد، ونؤكد على تنفيذ التعهدات من جانب الأطراف الأخرى".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بن زايد أشار خلال الاتصال إلى المشاكل العالقة في مجال التبادل التجاري بين الإمارات وإيران، وقال "إن الخبراء يجرون دراسة حاليا بهذا الشأن ويبذلون الجهود بهدف معالجتها".

وقالت الوكالة إن الوزير الإماراتي دعا نظيره الإيراني لزيارة أبوظبي، وأن الدعوة نالت قبول الأخير.

 

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا