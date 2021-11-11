نصر الله: حرب اليمن فشل كامل للسعودية وهي طلبت وساطة من إيران

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الحرب في اليمن "أصبحت فشلا كاملا" بالنسبة إلى السعودية، التي قال إنها طلبت وساطة من إيران مع جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وأشار نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى أن المملكة "افتعلت" الأزمة مع بلاده للضغط على "المقاومة" كرد فعل على المكاسب التي حققها الحوثيون على حساب القوات المدعومة من السعودية في معركة مأرب.

وشدد على أن الضغوط لن تنجح وأن سقوط المدينة في آخر الأمر سيكون له "تداعيات كبيرة جدا".

وأضاف أن الأميركيين أنفسهم أكدوا أن "سقوط مأرب هي هزيمة مدوية للسعودية التي تدرك ذلك"، مصرحا: |المسألة السعودية هي في اليمن وتحديدا في مأرب ونتائج الحرب التي فشلت بشكل كامل".

وذكر أن السعودية طلبت من الإيرانيين خلال مفاوضاتهم التوسط في اليمن لكن الإيرانيين قالوا إن المسألة تتعلق باليمنيين.

وتابع: "الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون وعقول يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن. النظام السعودي يستحقر الآخرين ويستخف بإنجازاتهم ونحن لا علاقة لنا بإنجازات اليمنيين".

وأردف متوجها إلى السعودية: "إذا كنتم تريدون وقف الحرب فالطريق الوحيد لذلك هو أن تقبلوا بوقف النار ورفع الحصار".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات