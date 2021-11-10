نواكشوط تنعى أمير تكانت

أعلنت الحكومة الموريتانية وفاة النائب البرلماني السابق محمد ولد عبد الرحمن ولد أسويد أحمد أمير تكانت، إحدى أبرز إمارات موريتانيا التاريخية.

ومن المقرر نقل جثمانه إلى ولاية تكانت شرقي البلاد ليوارى الثرى في مدينة أشرم، ذات الرمزية التاريخية للإمارة.

ومحمد ولد عبد الرحمن، واحد من أبرز الأمراء التقليديين في موريتانيا، ويحتل مكانة مميزة في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية في البلاد.

المصدر: "صحراء ميديا"