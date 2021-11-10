الخطوط الجوية العراقية تكشف شروط منع السفر

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للمباشرة بإلزام جميع المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح، اعتبارا من الـ22 من نوفبر الجاري.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة وليد الدلفي، إن "الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باعتماد بطاقة اللقاح الدولي على متن الطائرات التابعة لها، بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي".

وأضاف: "ألزمت الشركة جميع المسافرين العراقيين إلى خارج العراق، ابتداء من الـ22 من نوفمبر الجاري، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح (كوفيد- 19)، إلى جانب جلب فحص "بي سي آر" بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة".

وتابع: "في حال عدم إظهار الشهادة الدولية للتلقيح أو جلب الفحص، سيمنع المواطن من السفر على متن طائرات الناقل الوطني".

وشدد الدلفي على أنه "في حال وجود أي مستجد بحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستباشر الشركة بإعلام المواطنين بأي تغيير في الاجراءات".

المصدر: "السومرية نيوز"