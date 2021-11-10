مصر.. معظم إصابات موجة كورونا الـ4 بمتحور "دلتا"

أعلنت السلطات الصحية المصرية أن متحور "دلتا" تسبب بمعظم إصابات كورونا المسجلة في البلاد خلال الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر الدكتور عادل خطاب في تصريح لقناة dmc: "من خلال دراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر خلال الموجة الرابعة، ثبت أن معظم إصابات كورونا خلال هذه الموجة من سلالة دلتا سريعة الانتشار، وذلك من خلال دراسة مبدئية داخل مستشفى 57357 على حوالى 300 مريض".

وأضاف: "الدولة وفرت عددا كبيرا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتناسب جميع الأعمار"، مشيرا إلى أن "مصر لديها كميات كبيرة من إبر الحقن التي يتم استخدامها في التطعيم".

وتابع: "الجامعات بدأت بتطعيم الفئات العمرية من 18 عاما"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حرية في تلقي اللقاح إلا في حال الانعزال عن المجتمع".

وتابع أن "موقع وزارة الصحة مفتوح لتسجيل الفئات العمرية من 15 لـ18 عاما"، لافتا إلى أن "لقاح فايزر المخصص لهذه الفئة متوافر بأعداد كبيرة".

وأوضح أنه عقب الانتهاء من هذه الفئة سيتم البدء بتسجيل اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ15عاما.

المصدر: "القاهرة24"