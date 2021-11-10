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أول تعليق من الحكومة المصرية على تحرك الجيش على الحدود في رفح

أخبار العالم العربي

أول تعليق من الحكومة المصرية على تحرك الجيش على الحدود في رفح
Globallookpress
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وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تعديل الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، والتي تسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها في رفح، بأنه نصر للقيادة السياسية.

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واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية.

وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ما يبذل من جهود غير مسبوقة في هذا الإطار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

المصدر: الوطن

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