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سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات

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سفيرا لبنان في السعودية والبحرين: التأخر بحل الأزمة سيصعب ترميم العلاقات
المصدر: lebnaon 24
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أعرب سفيرا لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة مع دول الخليج.

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وإثر زيارة قاما بها لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر كل من كبارة ونمور "عن تخوفهما من تفاقم تداعيات الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك".

وقالا: "إن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا".

ونقل السفيران الى رئيس الحكومة "تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته".

من جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي " تأكيد موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية".

المصدر: lebanon 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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