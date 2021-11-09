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تونس.. الجيش يدخل عقارب بعد انسحاب الأمن (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. الجيش يدخل عقارب بعد انسحاب الأمن (فيديو)
Reuters
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وصلت وحدات عسكرية تابعة للجيش التونسي إلى مدينة عقارب بولاية صفاقس لتأمين المؤسسات العمومية الكائنة بالمدينة وذلك بعد حرق مركز الحرس الوطني وانسحاب قوات الأمن من وسط المدينة.

وكانت قوات الأمن قد بدأت بالانسحاب من مدينة عقارب في ولاية صفاقس، صباح اليوم الثلاثاء بعدما تجددت المواجهات إثر قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.

يتبع..

المصدر: قناة "نسمة"

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