مفوضية اللاجئين: 50% نسبة متلقي لقاح كورونا في مخيمات اللجوء بالأردن

أكد الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن بلغت 50%، ونحو 35% بين اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.

وقال: "الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاح المضاد لكورونا للاجئين مجانا".

وأضاف: "المفوضية قدمت مساحة كافية في مركز التسجيل التابع لها لتخصيصها لتطعيم اللاجئين المؤهلين ضد كورونا لزيادة أعداد متلقي اللقاح، وأن أكثر من ألف لاجئ يزور المركز في اليوم الواحد".

وتابع: "من المقرر افتتاح مواقع أخرى للتطعيم في مراكز أخرى مشابهة في عدة محافظات منها إربد والمفرق".

وبدأت المفوضية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حملة تطعيم ضد كورونا، حيث توجد محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع للمفوضية في خلدا بعمان، لتمكين اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح عند زيارة مركز التسجيل.

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758158 لاجئا بينهم 670748 لاجئا سوريا مسجلا، و66526 لاجئا عراقيا، و12760 لاجئا يمنيا، و5984 لاجئا سودانيا، و688 لاجئا صوماليا و1452 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات هي "الزعتري" أكبر مخيم للاجئين السوريين، و"الأزرق" و"مريجيب الفهود" الإماراتي الأردني.

المصدر: "قناة المملكة"