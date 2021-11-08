تركيا.. الإفراج عن الصحفي السوري في حادث "فيديو الموز"

أفرجت السلطات التركية عن الصحفي السوري الذي أثار ضجة في تركيا بفيديو فكاهي في إطار حملة "فيديوهات الموز"، التي نظمتها جهات تركية معارضة لانتقاد الوضع المعيشي في البلاد.

وقال المحامي محمد علي حرتاوي، إنه "تم الإفراج عن موكلي الصحفي ماجد شمعة وسيعود إلى إسطنبول غدا الثلاثاء".

واعتقلت القوات الأمنية التركية شمعة الصحفي الذي يعمل في قناة "أورينت نيوز" الأسبوع الماضي وتم اقتياده إلى مركز ترحيل في غازي عنتاب قرب الحدود السورية، بانتظار صدور قرار الترحيل.

ونشر مقطع الفيديو في 25 أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه عراك بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي في إسطنبول، حيث قال رجل للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا... أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!".

المصدر: "رويترز"