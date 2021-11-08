الأمن المصري يضبط طنا من خام الذهب في أخطر أوكار صعيد مصر

أعلنت وزارة الداخلية عن استكمال تمشيط وتفتيش أوكار أخطر تشكيل عصابي مسلح في صعيد مصر، وضبطت كميات من المخدرات وطنًّا من خام الكوارتز الذهب من متحصلات التنقيب عن الذهب.

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وقالت الداخلية، في بيان اليوم الإثنين : "في إطار تمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر (محافظة أسوان)، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل، وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم، وباستكمال الإجراءات وبتفتيش أوكار المتهمين، تم ضبط 100 كيلوجرام من مخدر البانجو و20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام ونصف كيلوجرام من مخدر الشابو (بقصد الاتجار)، و8 أجولة تحتوي على أحجار (الكوارتز) والذهب، تزن طنًّا، من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT