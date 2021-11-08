فرنسا.. محاكمة كاهن لبناني غيابيا بتهمة "اعتداءات جنسية"

انطلقت الاثنين محاكمة الكاهن اللبناني منصور لبكي (81 عاما) غيابيا بتهمة اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال، أمام محكمة جنايات في كاين غربي فرنسا.

وقال المدعي العام باسكال شو: "كان التحقيق طويلا جدا.. لم يتجاوب السيد لبكي بتاتا مع طلبات قاضي التحقيق، مدعيا أن لديه مشاكل صحية لم نتمكن من التحقق منها".

ودان القضاء الكنسي في الفاتيكان في 2012 منصور لبكي بالتهم ذاتها، وفي 2013، تقدم ضحايا بشكوى أمام القضاء الفرنسي في أعمال تعود إلى التسعينات.

وصدرت مذكرة توقيف دولية في حق لبكي عام 2016، لكن لبنان رفض تسليمه.

وأسس لبكي وأدار بين 1991 و1998 مركزا لاستضافة أطفال لبنانيين أيتام بسبب حرب لبنان في دوفر لا دليفراند (كالفادوس) قرب كاين غربي فرنسا، ويتهم بأنه استغل عددا من الفتيات في المركز واعتدى عليهن في تلك الفترة.

ويلاحق الكاهن اللبناني في قضية "اغتصاب واعتداء" على ثلاث فتيات، لكن واحدة منهن فقط تقدمت بشكوى، وتقول محامية الحق العام سولانج دوميك، إن "الفتاتين الأخريين شقيقتان، وتلقيتا تهديدات عدة".

ولبكي معروف على نطاق واسع في لبنان، لا سيما بسبب أنشطته الخيرية وبرامجه التلفزيونية والإذاعية الدينية، ومنذ بدء الدعاوى في حقه، يعيش بعيدا عن الأضواء في دير تابع لرهبنة لبنانية، وهو معرض في حال إدانته، لعقوبة بالسجن تصل لعشرين عاما.

المصدر: "أ ف ب"