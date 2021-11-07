مصر تسجل 903 إصابات و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الأحد تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 337485 حالة منها 283225 حالة تم شفاؤها، و19076 حالة وفاة.

وأكدت خروج 711 مريضا عقب تعافيهم من فيروس كورونا من المستشفيات.

المصدر: "القاهرة 24"