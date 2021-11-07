الأردن.. نفوق نحو 8 ملايين سمكة بسدي الوالة والموجب (صور + فيديو)
أعلن رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية الأردنية محمد شاهين أن ما حدث في سد الموجب في اليومين الماضيين، قد حذرت منه الجمعية قبل أشهر.
وأضاف عبر برنامج "نبض البلد" يوم الأحد أن عدد الأسماك التي نفقت في سد الموجب نحو 6 ملايين سمكة، ومليونين في الوالة.
وشدد على أن الأمر ينذر بكارثة بيئية وحذر من تكرار ذات المشكلة في سد الملك طلال، إذا لم يتم تدارك الموقف.
وأشار إلى وجود بيئة سمكية في سد الملك طلال لا يمكن حصرها لتعدد مصادر دخول المياه للسد، مقدرا عدد الأسماك فيه بنحو 12 مليون سمكة.
وصرح بأن البيئة السمكية في سدي الموجب والوالة اندثرت، كونها تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي، لافتا إلى أن إعادة إحيائها تحتاج من 5 إلى 6 سنوات.
وأكد أنه لا يوجد استثمار ولا إدارة للمياه الموجودة في سد الملك طلال، خلال الموسم المطري.
Increasing #drought in #Jordan#Climatechange 2021 heartbreaking photos of drying up dams in Jordan #Mujib_Dam#Waleh_Dam#King_talal_Dam what next? @Mazoubi@rzubi@RachaelMcDonne5#COP26@ShadaElsharif@Dr_AmgadElmahdi@Nafn_Amdar@NizarHaddad4@Hala_muradpic.twitter.com/aCGx5Lc9yH— Maha Al-Zu'bi 🇯🇴🇨🇦 (@mahazubi) November 7, 2021
شاهين: نفوق نحو 8 ملايين سمكة في سدي الوالة والموجبhttps://t.co/5aIlohpLlkpic.twitter.com/gj3ndPzunc— زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) November 7, 2021
موت السمك في سد الموجب، حتى السمك انخنق ومات.! #الاردن#سد_الموجبpic.twitter.com/6AZLmb4VqI— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) November 4, 2021
بعد جفاف سد الوالة و سد الموجب، سد الملك طلال يبدأ بالجفاف مما يستدعي تحرك مركز الازمات والطوارئ فوراً!#الأردنpic.twitter.com/MBnZIsLH10— General Inspector (@GeneralInspect2) November 7, 2021
المصدر: وسائل إعلام أردنية
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