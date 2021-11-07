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الأردن.. نفوق نحو 8 ملايين سمكة بسدي الوالة والموجب (صور + فيديو)

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الأردن.. نفوق نحو 8 ملايين سمكة بسدي الوالة والموجب (صور + فيديو)
Reuters
سد في الأردن
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أعلن رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية الأردنية محمد شاهين أن ما حدث في سد الموجب في اليومين الماضيين، قد حذرت منه الجمعية قبل أشهر.

وأضاف عبر برنامج "نبض البلد" يوم الأحد أن عدد الأسماك التي نفقت في سد الموجب نحو 6 ملايين سمكة، ومليونين في الوالة.

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وشدد على أن الأمر ينذر بكارثة بيئية وحذر من تكرار ذات المشكلة في سد الملك طلال، إذا لم يتم تدارك الموقف.

وأشار إلى وجود بيئة سمكية في سد الملك طلال لا يمكن حصرها لتعدد مصادر دخول المياه للسد، مقدرا عدد الأسماك فيه بنحو 12 مليون سمكة.

وصرح بأن البيئة السمكية في سدي الموجب والوالة اندثرت، كونها تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي، لافتا إلى أن إعادة إحيائها تحتاج من 5 إلى 6 سنوات.

وأكد أنه لا يوجد استثمار ولا إدارة للمياه الموجودة في سد الملك طلال، خلال الموسم المطري.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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