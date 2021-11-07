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ليبيا.. العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

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ليبيا.. العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
Reuters AYMAN AL-SAHILI
العثور على المقابر الجماعية في ترهونة الليبية
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن اكتشاف 3 مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها ستباشر الاثنين انتشال الجثث من المقابر الثلاث.

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وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.

المصدر: "بوابة الوسط" 

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